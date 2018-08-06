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Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,17%
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Рынок акций ОАЭ закрылся разнонаправленно, DFM General снизился на 0,17% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды разнонаправленно за счет укрепления секторов услуг, производителей товаров массового потребления и финансов и инвестиций. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах страхования, транспорта и банковских услуг.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General упал на 0,17%, индекс ADX General поднялся на 1,61%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT), которые подорожали на 0,020 п. (1,69%), закрывшись на отметке в 1,200. Котировки DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) выросли на 0,004 п. (1,19%), завершив торги на уровне 0,341. Бумаги Db invst co (DU:DINV) выросли в цене на 0,020 п. (0,99%), закрывшись на отметке 2,050.
Лидерами падения стали акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN), цена которых упала на 0,024 п. (3,53%), завершив сессию на отметке 0,655. Акции Gulf General Investment (DU:GGIC) поднялись на 0,008 п. (2,88%), закрывшись на уровне 0,270, а Islamic arab i (DU:SALAMA) снизились в цене на 0,007 п. (1,69%) и завершили торги на отметке 0,407.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN), которые подорожали на 5,36% до отметки 0,5900, Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые набрали 4,24%, закрывшись на уровне 1,230, а также акции First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB), которые повысились на 3,32%, завершив сессию на отметке 14,00.
Лидерами падения стали акции International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые снизились в цене на 6,11%, закрывшись на отметке 1,23. Акции компании Sharjah Group Co (AD:SG) потеряли 3,70% и завершили сессию на уровне 1,30. Котировки Gulf Cement Co (AD:GCEM) снизились в цене на 1,94% до отметки 1,0100.
На Дубайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 12 компаний подорожали, 5 снизились, a 10 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций International Holding Company PJSC (AD:IHC) упали до 52-недельного минимума, упав на 6,11%, 0,08 п., и завершили торги на отметке 1,23. Котировки акций First Abu Dhabi Bank PJSC (AD:FAB) выросли до 3-летнего максимума, повысившись на 3,32%, 0,45 п., и завершили торги на отметке 14,00.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,72%, или 1,18, достигнув отметки $69,67 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,16%, или 0,85, до $74,06 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,36%, или 4,40, до отметки $1.218,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED снизилась на 0,00% до 3,6731, а котировки EUR/AED упали на 0,01%, достигнув отметки 4,2471.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,14% до 95,16.
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