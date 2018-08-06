Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,14%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов финансовых услуг, автомобилестроения и коммунальных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 0,14%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции TGS-NOPEC Geo (OL:TGS), которые подорожали на 14,1 п. (4,41%), закрывшись на отметке в 333,6. Котировки Grieg Seafood (OL:GSFO) выросли на 3,30 п. (3,47%), завершив торги на уровне 98,50. Бумаги Salmar ASA (OL:SALM) выросли в цене на 11,40 п. (2,73%), закрывшись на отметке 428,60.

Лидерами падения стали акции REC Silicon ASA (OL:REC), цена которых упала на 0,01 п. (1,70%), завершив сессию на отметке 0,78. Акции Yara International (OL:YAR) поднялись на 5,4 п. (1,49%), закрывшись на уровне 358,0, а Orkla (OL:ORK) снизились в цене на 0,46 п. (0,66%) и завершили торги на отметке 68,75.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (91) превысило количество закрывшихся в минусе (86), а котировки 29 акций практически не изменились.

Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до исторического максимума, подорожав на 4,41%, 14,1 п., и завершили торги на отметке 333,6.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,88%, или 1,29, достигнув отметки $69,78 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,34%, или 0,98, до $74,19 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,47%, или 5,80, до отметки $1.217,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,27% до 9,5253, а котировки USD/NOK упали на 0,16%, достигнув отметки 8,2427.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 95,20.