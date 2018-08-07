Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 1,60%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов энергетики, банковских услуг и сырья.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подорожал на 1,60%, достигнув исторического максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Aker BP ASA (OL:AKERBP), которые подорожали на 11,80 п. (4,18%), закрывшись на отметке в 293,20. Котировки DNO International (OL:DNO) выросли на 0,72 п. (4,09%), завершив торги на уровне 18,34. Бумаги TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли в цене на 11,8 п. (3,54%), закрывшись на отметке 345,4.

Лидерами падения стали акции Golden Ocean (OL:GOGLT), цена которых упала на 1,05 п. (1,38%), завершив сессию на отметке 74,72. Акции Salmar ASA (OL:SALM) поднялись на 3,40 п. (0,79%), закрывшись на уровне 425,20, а REC Silicon ASA (OL:REC) на 0,00 п. (0,45%) и завершили торги на отметке 0,78.

На фондовой бирже Осло количество подорожавших бумаг (93) превысило количество закрывшихся в минусе (78), а котировки 32 акций практически не изменились.

Котировки акций DNO International (OL:DNO) выросли до 3-летнего максимума, подорожав на 4,09%, 0,72 п., и завершили торги на отметке 18,34. Котировки акций TGS-NOPEC Geo (OL:TGS) выросли до исторического максимума, подорожав на 3,54%, 11,8 п., и завершили торги на отметке 345,4.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,43%, или 0,30, достигнув отметки $69,31 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,94%, или 0,69, до $74,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,22%, или 2,70, до отметки $1.220,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,35% до 9,5037, а котировки USD/NOK упали на 0,70%, достигнув отметки 8,1964.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,96.