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Цены на итальянские облигации выросли
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Цены на итальянские облигации выросли 

Вести Экономика 7 часов назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика». Цены на итальянские облигации выросли в понедельник после того, как в пятницу Министерство финансов объявило, что оно вмешалось на рынок за счет еще одного выкупа долговых обязательств после резкого снижения цен.
EPA/LUCIANO DEL CASTILLO
Не желая ждать великодушия ЕЦБ, в конце прошлой недели итальянское правительство выкупило краткосрочные облигации почти на 1 млрд евро на фоне озабоченности в связи с очередным расстройством отношений с Брюсселем после того, как популистская коалиция страны начала переговоры о новом бюджете, тем самым вызвав распродажу бумаг.
Это была третья и самая крупная на сегодняшний день интервенция на рынок облигаций после того, как коалиция пришла к власти в конце мая. Это событие ошеломило инвесторов и привело к рекордному падению рынка итальянских облигаций.
Эта интервенция способствовала повышению доходности по 2-летним итальянским облигациям, которые упали до 0,92% в понедельник, после того, как в пятницу облигации выросли на целых 1,35%.
При этом доходность 10-летних облигаций упала на 2,9%, тогда как в пятницу падение составило 3,1%.
Такие интервенции подчеркивают хрупкость структуры рынка облигаций Италии, передает FT.
Стоимость заимствований в Италии резко выросла до этого после сообщений о том, что наиболее влиятельные правительственные чиновники, в том числе Триа и вице-премьер Маттео Сальвини, должны провести встречу, чтобы обсудить бюджет страны.
Триа подвергся давлению со стороны остальных членов правительства, которые призывают его увеличить расходы, что чревато нарушением бюджетных правил ЕС.
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