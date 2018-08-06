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Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос почти на 12%
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Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос почти на 12% 

Газета.Ru 7 часов назад
Импорт в Россию из дальнего зарубежья в период с января по июль 2018 года увеличился на 11,9%, до $120,671 млрд Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $120,671 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,9%", — заявили в ФТС.
Отмечается, что в июле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья остался на уровне объема июня 2018 года и составил $18,115 млрд
Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из России вырос более чем на 29%.
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