Импорт в Россию из дальнего зарубежья вырос почти на 12%

Импорт в Россию из дальнего зарубежья в период с января по июль 2018 года увеличился на 11,9%, до $120,671 млрд Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-июле 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $120,671 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 11,9%", — заявили в ФТС.

Отмечается, что в июле стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья остался на уровне объема июня 2018 года и составил $18,115 млрд

Ранее сообщалось, что экспорт сельхозпродукции из России вырос более чем на 29%.