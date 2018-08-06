Ещё
Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.54
$
63.80
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32% 

Investing.com Россия 7 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, промышленности и технологий.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,32%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), которые подорожали на 0,0940 п. (1,92%), закрывшись на отметке в 4,9980. Котировки Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли на 0,1700 п. (1,95%), завершив торги на уровне 8,8800. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0340 п. (1,13%), закрывшись на отметке 3,0380.
Лидерами падения стали акции Ibersol Reg (LS:IBS), цена которых упала на 0,240 п. (2,45%), завершив сессию на отметке 9,540. Акции EDP (LS:EDP) поднялись на 0,0150 п. (0,42%), закрывшись на уровне 3,5150, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0021 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 0,2596.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 7 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 1,38%, или 1,01, достигнув отметки $74,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,84%, или 1,26, до $69,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,44%, или 5,40, до отметки $1.217,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,04% до 1,1563, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,8933.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 95,15.
Investing.com Россия: последние новости
Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение