Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,32%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов сырья, промышленности и технологий.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подорожал на 0,32%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции The Navigator Company SA (LS:NVGR), которые подорожали на 0,0940 п. (1,92%), закрывшись на отметке в 4,9980. Котировки Altri SGPS SA (LS:ALSS) выросли на 0,1700 п. (1,95%), завершив торги на уровне 8,8800. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0340 п. (1,13%), закрывшись на отметке 3,0380.

Лидерами падения стали акции Ibersol Reg (LS:IBS), цена которых упала на 0,240 п. (2,45%), завершив сессию на отметке 9,540. Акции EDP (LS:EDP) поднялись на 0,0150 п. (0,42%), закрывшись на уровне 3,5150, а Banco Comercial Portugues SA (LS:BCP) снизились в цене на 0,0021 п. (0,80%) и завершили торги на отметке 0,2596.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (14), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 1,38%, или 1,01, достигнув отметки $74,22 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 1,84%, или 1,26, до $69,75 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,44%, или 5,40, до отметки $1.217,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,04% до 1,1563, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,8933.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 95,15.