Рынок акций Португалии закрылся ростом, PSI 20 прибавил 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, финансов и промышленности.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 поднялся на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Galp Energia (LS:GALP), которые подорожали на 0,2950 п. (1,67%), закрывшись на отметке в 17,9150. Котировки CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли на 0,0440 п. (1,45%), завершив торги на уровне 3,0820. Бумаги Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли в цене на 0,0115 п. (1,17%), закрывшись на отметке 0,9925.

Лидерами падения стали акции Semapa (LS:SEM), цена которых упала на 0,2000 п. (0,97%), завершив сессию на отметке 20,4000. Акции Mota Engil (LS:MOTA) поднялись на 0,0250 п. (0,88%), закрывшись на уровне 2,8200, а EDP (LS:EDP) снизились в цене на 0,0210 п. (0,60%) и завершили торги на отметке 3,4940.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (14) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 8 акций практически не изменились.

Котировки акций Galp Energia (LS:GALP) выросли до максимума, повысившись на 1,67%, 0,2950 п., и завершили торги на отметке 17,9150.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре прибавил 0,94%, или 0,69, достигнув отметки $74,44 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре выросли на 0,30%, или 0,21, до $69,22 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,16%, или 2,00, до отметки $1.219,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,34% до 1,1593, а котировки EUR/GBP повысились на 0,28%, достигнув отметки 0,8950.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,20% до 95,00.