Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, холдинговых компаний и строительства.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares подорожал на 0,16%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Afriquia gaz (CS:AGAZ1), которые подорожали на 210,00 п. (7,95%), закрывшись на отметке в 2.850,000. Котировки Involys (CS:INV) выросли на 5,30 п. (4,32%), завершив торги на уровне 127,90. Бумаги Auto hall (CS:AUTO) выросли в цене на 3,80 п. (4,32%), закрывшись на отметке 91,80.

Лидерами падения стали акции Aluminum mar 1l (CS:ALU), цена которых упала на 90,00 п. (6,00%), завершив сессию на отметке 1.411,000. Акции Sothema (CS:SOT) поднялись на 99,00 п. (5,96%), закрывшись на уровне 1.561,000, а Zellidja (CS:ZELI) снизились в цене на 6,05 п. (5,87%) и завершили торги на отметке 97,00.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (18) превысило количество закрывшихся в минусе (13), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,80%, или 1,23, достигнув отметки $69,72 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,37%, или 1,00, до $74,21 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,45%, или 5,50, до отметки $1.217,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD снизилась на 0,07% до 10,9490, а котировки USD/MAD упали на 0,04%, достигнув отметки 9,4714.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 95,15.