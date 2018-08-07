Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,19%

Investing.com — Фондовый рынок Марокко завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов химической промышленности, производства пищевых продуктов и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Касабланки Moroccan All Shares вырос на 0,19%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Moroccan All Shares по итогам сегодняшних торгов были акции Stroc Industrie (CS:STR), которые подорожали на 1,86 п. (7,00%), закрывшись на отметке в 28,42. Котировки Aluminum mar 1l (CS:ALU) выросли на 84,0 п. (5,95%), завершив торги на уровне 1.495,000. Бумаги Fenie brossette (CS:FBR) выросли в цене на 5,60 п. (5,93%), закрывшись на отметке 100,00.

Лидерами падения стали акции Med paper (CS:PAP), цена которых упала на 0,36 п. (1,61%), завершив сессию на отметке 22,00. Акции Alliances (CS:ADI) поднялись на 1,0 п. (0,98%), закрывшись на уровне 101,00, а Bcp (CS:BCP) снизились в цене на 2,20 п. (0,79%) и завершили торги на отметке 276,80.

На фондовой бирже Касабланки количество подорожавших бумаг (17) превысило количество закрывшихся в минусе (10), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,33%, или 0,23, достигнув отметки $69,24 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,98%, или 0,72, до $74,47 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,11%, или 1,40, до отметки $1.219,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/MAD выросла на 0,05% до 10,9520, а котировки USD/MAD упали на 0,30%, достигнув отметки 9,4459.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 95,02.