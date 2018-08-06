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СМИ: Американские сенаторы хотят нанести удар по российским госбанкам
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СМИ: Американские сенаторы хотят нанести удар по российским госбанкам 

Свободные новости 7 часов назад
Фото: Свободные новости
Сенаторы США предлагают в рамках очередного пакета санкций ввести ограничения в отношении госдолга РФи дополнительные запреты в отношении российских банков с государственным участием. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает«Эхо Москвы» со ссылкой на Bloomberg.
«Водном изпредложений законопроекта говорится онеобходимости запретить все операции симуществом или долями вних водной или нескольких российских финансовых организациях. Среди них названы Сбербанк, ВТБ, «Газпромбанк» и«Россельхозбанк», занимающие первые места поразмеру активов вбанковской системе России», — отмечает сайт радиостанции.
«Эхо» добавляет, что на фоне предложения ввести очередные санкции США упал курс рубля, инвесторы начали продавать российские гособлигации.
Напомним, законопроект об ужесточении антироссийских санкций внеслив Конгресс сенаторы от Демократической и Республиканской партий на прошлой неделе.
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