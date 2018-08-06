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Reuters узнал о приостановке программы внешних займов «Газпрома»
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Reuters узнал о приостановке программы внешних займов «Газпрома» 

Rambler News Service 6 часов назад
«Газпром» приостановил программу внешних займов на фоне спора с украинским «Нафтогазом», пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам одного из них, «Газпром» опасается заморозки средств, перечисляемых российской компании. Собеседник добавил, что после ареста активов в Великобритании один из банков заморозил кредитную сделку до прояснения ситуации. Название банка он не уточнил.
Ранее «Нафтогаз» инициировал процесс ареста активов «Газпрома» в Голландии, Швейцарии и Великобритании. В июне Лондонский суд постановил заморозить активы российской компании в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого «Газпром» должен выплатить Украине $2,56 млрд Еще один источник агентства рассказал, что вердикт британского суда мог напугать банкиров, которые традиционно работают с «Газпромом» на международном рынке.
«В моем понимании, под действие подпадают расчеты иностранных банков, которые идут через Лондон, но комплаенс банков, зарегистрированных в других юрисдикциях, может занять осторожную позицию и тоже блокировать сделки даже без прямого запрета», — рассказал он.
Источник Reuters в российском банке рассказал, что в июне перед арестом активов в Лондоне «Газпром» отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов. По его словам, сделке помешала сложная геополитическая ситуация между Москвой и Западом, а также обострение отношений с Великобританией. Еще два источника среди факторов, которые повлияли на сделку, называют обострение судебного спора с «Нафтогазом».
Кроме того, еще один источник заявил, что у российской компании на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах. Теперь они под вопросом.
В июне зампред правления «Газпрома» говорил, что компания собирается выполнить программу заимствований, которая на тот момент была исполнена на 50%, полностью. При этом он допустил ее сокращение на фоне роста экспортных доходов.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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