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Рост интереса инвесторов к области животноводства зафиксировали в Подмосковье
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Рост интереса инвесторов к области животноводства зафиксировали в Подмосковье 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В Московской области стартовала реализация нескольких крупных проектов в области животноводства, что свидетельствует о росте интереса инвесторов к этой сфере, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области» (КРМО).
Московская область занимает второе место в России по объемам производства сыра, сообщил областной Минсельхоз. При этом сейчас в Подмосковье созданы все условия для наращивания объемов производства и область нацелена стать лидером по изготовлению сыра в стране.
«Аграрный сектор в Московской области развивается стремительными темпами. В корпорацию, как правило, напрямую предприятия АПК не обращаются — с ними активно работает наши коллеги из Минсельхоза. Однако к нам приходят производители пищевых продуктов — и мы фиксируем положительную динамику инвестиционных заявок со стороны таких инвесторов. Это напрямую связано с развитием сырьевой базы, которую обеспечивают непосредственно компании агропромышленного комплекса», — сказал глава КРМО Кирилл Бычков.
По его словам, например, в последнее время в области стартовало несколько крупных проектов в области животноводства, что стимулирует развитие молочного производства, в том числе и производства сырных продуктов.
«В результате мы отмечаем рост интереса инвесторов к этой сфере. В частности, сейчас в корпорации на сопровождении находятся инвестиционные заявки от сырных компаний, и мы подбираем площадки, где эти проекты могут быть реализованы», — уверен Бычков.
Он добавил, что доступное сырье, рост спроса и огромный рынок сбыта, в совокупности с мерами господдержки, создают прекрасные предпосылки для выхода Московской области на первое место по производству сыров в России.
Корпорация развития Московской области — это государственный институт, созданный правительством Московской области для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона.
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