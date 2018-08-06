Рост интереса инвесторов к области животноводства зафиксировали в Подмосковье

В Московской области стартовала реализация нескольких крупных проектов в области животноводства, что свидетельствует о росте интереса инвесторов к этой сфере, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области» (КРМО).

Московская область занимает второе место в России по объемам производства сыра, сообщил областной Минсельхоз . При этом сейчас в Подмосковье созданы все условия для наращивания объемов производства и область нацелена стать лидером по изготовлению сыра в стране.

«Аграрный сектор в Московской области развивается стремительными темпами. В корпорацию, как правило, напрямую предприятия АПК не обращаются — с ними активно работает наши коллеги из Минсельхоза. Однако к нам приходят производители пищевых продуктов — и мы фиксируем положительную динамику инвестиционных заявок со стороны таких инвесторов. Это напрямую связано с развитием сырьевой базы, которую обеспечивают непосредственно компании агропромышленного комплекса», — сказал глава КРМО Кирилл Бычков

По его словам, например, в последнее время в области стартовало несколько крупных проектов в области животноводства, что стимулирует развитие молочного производства, в том числе и производства сырных продуктов.

«В результате мы отмечаем рост интереса инвесторов к этой сфере. В частности, сейчас в корпорации на сопровождении находятся инвестиционные заявки от сырных компаний, и мы подбираем площадки, где эти проекты могут быть реализованы», — уверен Бычков.

Он добавил, что доступное сырье, рост спроса и огромный рынок сбыта, в совокупности с мерами господдержки, создают прекрасные предпосылки для выхода Московской области на первое место по производству сыров в России.