Названы российские регионы с рекордно подорожавшими коммунальными услугами

1 июля 2018 года в российских регионах произошла очередная индексация тарифов ЖКХ. Лидерами по росту цен на коммунальные услуги стали Москва, Санкт-Петербург, Камчатский край и республика Саха (Якутия). Об этом сообщают Vesti.ru.

Тарифы ЖКХ пересматриваются ежегодно в рамках предельных индексов, установленных государством для каждого конкретного региона, напоминает издание. В 2018-м максимальное значение индекса (7,5) зафиксировано в Москве. В Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Якутии индекс составил 6,5, в Тюменской и Пензенской областях — 5,9, в Приморском крае и республике Башкортостан — 5,8. Высокие значения предельного индекса отмечаются также в Свердловской области и республике Тыва — 5,7 и 5,6 соответственно.

Больше всего платят за ЖКХ жители Чукотского автономного округа — на этот вид расходов приходится 59 процентов всех трат среднестатистического жителя региона. В список регионов с высокими расходами на оплату коммунальных услуг в 2018-м вошли также Якутия, Московская и Ленинградская области, Магаданская область и республика Коми.

«В среднем же удельный вес расходов россиян на оплату ЖКХ в 2017 году составил 8,6 процента. Большая часть приходится на оплату центрального отопления (34,8 процента), воды (23,7 процента) и газоснабжение сетевым газом (14,8 процента)», — отмечается в материале Vesti.ru