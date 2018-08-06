Ещё
Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,05%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.54
$
63.80
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,05% 

Investing.com Россия 6 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, здравоохранения и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,05%.
В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 4,240 п. (4,72%), закрывшись на отметке в 94,140. Котировки Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) выросли на 0,43 п. (1,04%), завершив торги на уровне 41,70. Бумаги Altice NV (AS:ATCA) выросли в цене на 0,02 п. (0,97%), закрывшись на отметке 2,39.
Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (AS:MT), цена которых упала на 0,510 п. (1,84%), завершив сессию на отметке 27,230. Акции ING Groep NV (AS:INGA) поднялись на 0,188 п. (1,46%), закрывшись на уровне 12,672, а Philips Lighting NV (AS:LIGHT) снизились в цене на 0,14 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 23,99.
На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (59), а котировки 10 акций практически не изменились.
Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 0,51% до отметки 11.74.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,56%, или 1,07, достигнув отметки $69,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,17%, или 0,86, до $74,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,47%, или 5,70, до отметки $1.217,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,09% до 1,1558, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,8933.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 95,18.
Investing.com Россия: последние новости
Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение