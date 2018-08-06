Рынок акций Нидерландов закрылся ростом, AEX прибавил 0,05%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов потребительских услуг, здравоохранения и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX вырос на 0,05%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Galapagos NV (AS:GLPG), которые подорожали на 4,240 п. (4,72%), закрывшись на отметке в 94,140. Котировки Koninklijke Vopak NV (AS:VOPA) выросли на 0,43 п. (1,04%), завершив торги на уровне 41,70. Бумаги Altice NV (AS:ATCA) выросли в цене на 0,02 п. (0,97%), закрывшись на отметке 2,39.

Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (AS:MT), цена которых упала на 0,510 п. (1,84%), завершив сессию на отметке 27,230. Акции ING Groep NV (AS:INGA) поднялись на 0,188 п. (1,46%), закрывшись на уровне 12,672, а Philips Lighting NV (AS:LIGHT) снизились в цене на 0,14 п. (0,58%) и завершили торги на отметке 23,99.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (71) превысило количество закрывшихся в плюсе (59), а котировки 10 акций практически не изменились.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 0,51% до отметки 11.74.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 1,56%, или 1,07, достигнув отметки $69,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 1,17%, или 0,86, до $74,07 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,47%, или 5,70, до отметки $1.217,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,09% до 1,1558, а котировки EUR/GBP повысились на 0,40%, достигнув отметки 0,8933.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,16% до 95,18.