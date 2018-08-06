ОБЗОР — Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля

МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/, Елена Лыкова . Российский рынок акций закрылся в понедельник разнонаправленно по основным индексам на фоне ослабления рубля против иностранных валют.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,08%, до 2299,88 пункта, индекс РТС снизился на 0,57%, до 1138,57 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 20.40 мск рос на 34 копейки, до 63,67 рубля, курс евро — на 33 копейки, до 73,56 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,78%, до 73,78 доллара за баррель.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Роснефти" выросли на 1,97%, до 419,35 рубля, приблизившись к историческому максимуму в 425,7 рубля на фоне buy back.

"Роснефть" в понедельник сообщила о начале реализации с 4 августа программы buy back максимальным объемом до 2 миллиардов долларов. Программа продлится до конца 2020 года. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые могут быть приобретены компанией, составит не более 340 миллионов штук, точное количество будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры.

Акции и ГДР будут находиться на балансе группы «Роснефть» до конца программы. По ее итогам совет директоров компании примет решение в отношении приобретенных бумаг, включая их возможное полное или частичное погашение.

В мае «Роснефть» поясняла, что планирует провести buy back для повышения доходности для акционеров в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Программу планируется финансировать за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

При этом он напомнил, что АФК отказалась от идеи проведения SPO ритейлера.

Иван Марчена из Forex Club полагает, что на фоне этой новости акции «Детского мира» могут подорожать ещё на 0,5-0,7%.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — акции "Иркута" (18,62%), ОВК (8,17%), «Сафмар Финансовые инвестиции» (6,87%), ТГК-1 (2,47%), бумаги "Мечела" (префы поднялись на 1,8%, обыкновенные акции — на 2,43%), а также акции ПИК (2,11%), ММК (1,88%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 1,59%, обыкновенные акции — на 0,84%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Во вторник «Роснефть» опубликует отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года, а Сбербанк предоставит отчетность по РСБУ за июль, напоминают аналитики «Велес Капитала».

Иван Марчена из Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС — в коридоре 1125-1155 пунктов.