Геополитическая турбулентность ощутимо давила на рубль третий день подряд

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером ощутимо снижался против доллара и незначительно к евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже 1,14 доллара, говорят эксперты.

Нервный геополитический фон обеспечил широкие колебания рублю с тенденцией к ощутимому снижению против доллара третий день подряд, отмечают трейдеры.

Курс доллара расчетами «завтра» к 21.48 мск рос на 1,07 рубля — до 67,72 рубля, курс евро — на 23 копейки до 77,18 рубля, следует из данных Московской биржи

Основные резервные валюты обновили в пятницу локальные максимумы против рубля: доллар — с апреля 2016 года (67,93), евро — с апреля текущего года (77,43). За три дня рост доллара к рублю составил около 7%, евро — более 5%.

РУБЛЬ — БЕЗ НАДЕЖДЫ НА ОТСКОК

Рубль в пятницу продолжил торговаться под ощутимым давлением геополитических рисков. При этом с утра отмечались попытки рублевых быков скорректировать рост доллара, и он на короткое время уходил в минус, теряя 13 копеек. Определенную поддержку рублю в этом случае оказали заявления и действия ЦБ РФ

В частности, регулятор в среду (в первый день резкого скачка валюты вверх) купил вдвое меньше валюты для Минфина — на 8,4 миллиарда рублей. Кроме того, Центробанк заявил, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами.

Регулятор также указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.

Однако президент США Дональд Трамп в своем утреннем твитте разрушил надежды на восстановление рубля. Он заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Обвал курса турецкой лиры и обновление ею исторического минимума к доллару на этих заявлениях поддержали давление и на российские активы.

Впрочем, решение Всемирной торговой организации (ВТО) в части выявленных нарушений со стороны Евросоюза в отношении третьего энергопакета помогло рублю приподняться, поскольку оно должно облегчить доступ российского газа на европейский рынок.

Между тем, эти попытки рубля воспрянуть не продлились долго, и к вечеру он продолжил обновлять двухлетние минимумы. Рост геополитических рисков обусловили твердые заявления главы МИД России Сергея Лаврова госсекретарю США Майку Помпео о категорическом неприятии Москвой новых санкций Вашингтона из-за «дела Скрипалей», отмечают эксперты.

В итоге, доллар и евро вечером росли на 0,4-1,6%. Рублевая цена марки Brent поднялась в район отметки 4,95 тысячи.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,8-68,8 рубля, евро — в коридоре 76,1-78,5 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.

"CDS (Credit default swap) на РФ прибавили 7,6%, значительно превысив апрельские максимумы. На вечерней сессии ожидается продолжение распродаж: рубль еще ослабнет к доллару", — оценил он.