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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и евро на рисках новых санкций
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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и евро на рисках новых санкций 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль в понедельник перед закрытием ощутимо снижался к доллару и евро на фоне возросших санкционных рисков.
Рубль игнорирует рост рынка нефти к уровню 74 доллара за баррель, говорят трейдеры.
Курс доллара расчетами «завтра» к 22.33 мск повышался на 42 копейки — до 63,76 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 73,66 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОДА ДАВЛЕНИЕМ РИСКА САНКЦИЙ
Курс рубля вечером ощутимо снижался к доллару и евро, отыгрывая риски введения новых санкций США против РФ — на этот раз против госдолга страны.
Инвесторы продолжают изучать подробности законопроекта, внесенного в сенат США, оценивая риски новых ограничений для российских банков и для заимствований экономическими субъектами РФ, говорят эксперты.
При этом стоимость нефти пытается вернуться в район отметки 74 доллара за баррель, но рубль не реагирует на это. Игроки рынка нефти, в свою очередь, реагируют на ожидания снижения поставок иранской нефти на мировой рынок. Давят на нефтяные котировки и новости о снижении Саудовской Аравией добычи нефти в июле на 200 тысяч баррелей в сутки, до 10,29 миллиона баррелей.
В итоге доллар и евро вечером росли на 0,6% к рублю каждый. Рублевая цена нефти остается в районе отметки 4,7 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 63,1-64,1 рубля, евро — в коридоре 72,9-74,1 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.
Сегодня российская валюта закрепилась над отметкой 63,5 по отношению к американскому доллару, отметил Сергей Дроздов из ГК «Финам».
Благодаря бюджетному правилу рубль продолжит находиться в диапазоне 60-65 как минимум до середины сентября текущего года, оценил он.
Прайм: последние новости
Рубль в начале дня снизился к доллару и евро Спрос на золото находится на самом низком уровне с 2009 года Премия доходностей к погашению корпоративных бондов к инфляции сохраняется очень привлекательной
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