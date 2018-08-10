Рубль днем не смог удержаться в плюсе и обновил 2-летний минимум к доллару

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Рубль днем не смог закрепиться в плюсе против основных резервных валют и продолжил снижаться к доллару.

Рост рынка нефти в район отметки 72,5 доллара за баррель сорта Brent поддерживает попытки рубля стабилизироваться, говорят эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами «завтра» на 16.08 мск повышается на 60 копеек — до 67,25 рубля, курс евро мало изменяется и находится около уровня 76,95 рубля. Ранее в пятницу доллар обновил максимум с июня 2016 года, поднявшись до 67,37 рубля.

РУБЛЬ — ВСЕ РАВНО В МИНУСЕ К ДОЛЛАРУ

Российская валюта с утра по инерции обновила двухлетний минимум — доллар поднимался выше 67 рублей. Однако евро на фоне слабости на форексе с самого начала торгов пятницы снижался, корректируя резкий рост в предыдущие два дня (доходивший в сумме до 5%).

Однако днем рублевые «быки» напряглись, и доллар на короткое время уходил в минус, теряя 13 копеек. Определенную поддержку рублю в этом случае оказали заявления и действия ЦБ РФ

В частности, регулятор в среду (в первый день резкого скачка валюты вверх) купил вдвое меньше валюты для Минфина — на 8,4 миллиарда рублей. Кроме того, Центробанк заявил, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами.

Регулятор также указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.

Однако приближение выходных толкает игроков рынка хеджироваться и соответственно покупать валюту. В итоге доллар днем повышался к рублю на 0,9%. Рублевая цена барреля «черного золота» марки Brent колебалась выше уровня 4,85 тысячи.

ПРОГНОЗЫ

На данный момент условий для коррекции рубля вверх недостаточно, считает Александр Бахтин из компании «БКС Премьер». Несмотря на то что первые эмоции в связи с темой санкций на рынке в целом улеглись, и основные распродажи в ОФЗ завершились, на настроения продолжает давить неопределенность относительно того, будут ли приняты новые санкционные ограничения и какие именно, рассуждает он.

"Кроме того, для рубля появились новые негативные факторы, которые препятствуют его восстановлению. Прежде всего, это усиление доллара на форексе, которое накануне отправило в нокдаун валюты развивающихся рынков. На будущей неделе рубль попытается вернуться к отметке 65 за доллар. Однако не исключено, что «рубль-доллар» может временно консолидироваться в диапазоне 65-67. Динамику курса будут определять новости, касающиеся новых антироссийских санкций, данные о состоянии экономики США в свете динамики индекса доллара, а также стоимость нефти", — сказал Бахтин.

Источником давления на рубль выступает не столько геополитический торг между Россией и США, сколько риск «заражения» от сопоставимых валют, считает Евгений Кошелев из Росбанка

"Есть ли риск распространения валютного кризиса Турции на Россию? Если убрать с повестки санкционный риск, то нет. Профицит текущего счета и бюджета подкрепляют финансовый профиль страны. Однако, как и днем ранее ситуацию на внутреннем рынке в перспективе месяца будет определять грамотный ответ со стороны Банк России и Минфина", — добавил он.