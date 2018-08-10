Рубль рухнул на 2-летние минимумы из-за геополитики, что дальше?

Курс рубля к доллару и евро в течение завершающейся рабочей недели, особенно во второй ее половине ощутимо упал — как и в начале апреля — из-за санкций. Основные резервные валюты обновили локальные максимумы против рубля: доллар — с апреля 2016 года (67,93), евро — с апреля текущего года (77,43).

Дремавшие в августовской неге трейдеры были огорошены переводом с английского 100-страничного законопроекта влиятельных американских конгрессменов о новых санкциях США против РФ, которые они внесли в сенат. Оказывается, предлагается чуть ли не отключить крупнейшие банки РФ от SWIFT и запретить покупку суверенного долга РФ. При этом объявление администрацией Трампа о своих санкциях уже с 20-х чисел августа добавило уверенности рублевым «медведям» и рубль покатился по наклонной.

В итоге, «американец» по итогам рабочей недели вечером в пятницу рос на 4,5 рубля до 67,8 рубля, а евро — на 4 рубля до 77,2 рубля. Рублевая цена нефти на конец недели колебалась в районе 4,95 тысячи за баррель.

САНКЦИИ, САНКЦИИ И ЕЩЕ РАЗ САНКЦИИ

Рубль начал торговую неделю в дремотном состоянии. Нефть повышалась в район отметки 74 доллара за баррель, но рубль не реагировал на это, держа в уме уже объявленное внесение законопроекта в сенат США по санкциям против РФ.

"Черное золото" между тем, получало поддержку от новостей о возвращении санкций США против Ирана. Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий в себя санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.

И вот в среду газета «Коммерсант» в своей статье трактовала, доступный к тому времени уже две недели как, текст санкционного законопроекта в самых мрачных тонах. Группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах. «Коммерсант» же в своей статье в среду трактовала это место как именно запрет на долларовые расчеты.

В результате, курсы основных резервных валют к рублю на панической волне пошли обновлять локальные максимумы.

Администрация Трампа, разобравшись с санкциями против Ирана, видимо, решила перехватить инициативу у подавших законопроект по России сенаторов или, желая просто выпустить пар, в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Эмоционально это усилило давление на рубль. При этом за среду и четверг доллар и евро подскакивали на 5% — это сравнимо с годовым банковским рублевым депозитом — а тут всего два дня. В итоге начались попытки корректировать такой провал рубля — пошли осторожные продажи валюты, что приводило к временной стабилизации рубля. В пятницу он даже попытался расти, однако эти попытки оказались короткими.

Причиной стала новая турбулентность на геополитическом горизонте. Так, продолжился обвал турецкой лиры (более чем на 15% за день), и она обновила исторический минимум к доллару после инициативы Трампа повысить в два раза пошлины на турецкие сталь и алюминий.

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео заявил о категорическом неприятии новых американских санкций против России из-за «дела Скрипалей».

В итоге рубль закрывал неделю интенсивным обвалом третий день подряд.

ПРОГНОЗЫ

Между тем, весь этот геополитический фон прикрывает интересную деталь — валятся все валюты развивающихся рынков, Турция — лишь самый яркий пример. Возможно, что сейчас идет атака на активы этого сектора, чтобы сгладить давно назревшую коррекцию американского рынка акций, особенно перегретого до триллионных размеров сектора высоких технологий. Мол, смотрите, как страшно оставаться в развивающихся активах, поддержите Америку — там спокойнее.

Таким образом, стабилизации стоит ожидать, когда хотя бы немного сдуется фондовый пузырь в США.

Между тем, ЦБ РФ настроен делово. Регулятор снизил покупки валюты для Минфина — пока вдвое — до 8,4 миллиарда рублей в среду (данные за остальные дни будут доступны позже). Кроме того, Центробанк заявил, что повышенная волатильность курса рубля в последние дни вызвана новостями о новых потенциальных санкциях, такие эпизоды обычно носят временный характер — рубль по-прежнему поддерживают продажи валютной выручки экспортерами. Регулятор также указал, что имеет достаточно инструментов для сохранения финансовой стабильности, в частности может корректировать ежедневный объем покупки на рынке валюты для Минфина.

Так что стоит запастись терпением в надежде, что локальный потолок валюты уже где-то близко, а коррекция немного его понизит.