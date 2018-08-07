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Рубль вечером повышался к доллару и в меньшей степени к евро
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Рубль вечером повышался к доллару и в меньшей степени к евро 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался против доллара и в меньшей степени к евро, отыгрывая попытки европейской валюты вернуться на уровень 1,16 доллара, говорят трейдеры.
Повышение рынка нефти поддержало укрепление российской валюты, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 18.36 мск снижался на 30 копеек — до 63,44 рубля, курс евро — на 9 копеек до 73,54 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА НЕФТЬ
Рубль вечером повышался к доллару и в меньшей степени к евро на фоне попыток европейской валюты закрепиться на форексе на отметке 1,16 доллара.
Доллар продолжает колебаться около сильного уровня сопротивления в районе 63,5 рубля. При этом сдерживающим фактором для роста валюты РФ остаются риски введения новых американских санкций против РФ, прежде всего — финансового сектора.
Рынок нефти пытался во вторник вернуться на уровень 75 долларов за баррель. «Черное золото» нашло поддержку от новостей о возвращении санкций США против Ирана. Первая часть санкций была восстановлена в полночь с 6 на 7 августа (07.00 мск) и сразу вступила в полную силу. Второй пакет, включающий в себя санкции, направленные на иранский энергетический сектор и сделки с нефтью, будет реализован 5 ноября.
В итоге доллар и евро вечером теряли 0,1-0,5%, а рублевая цена марки Brent сползла на 50 рублей к отметке 4,7 тысячи.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,9-63,9 рубля, евро — в коридоре 73-74,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
Пара доллар/рубль разворачивается вниз, но это ненадолго, считает Анна Кокорева из компании «Алпари». Завтра пары продолжат торговаться в узком диапазоне, считает она.
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