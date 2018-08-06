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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне упал на 17,55 пункта
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Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне упал на 17,55 пункта
ИА Синьхуа
4 часа назад
Комментарии
Франкфурт-на-Майне, 6 августа /
Синьхуа
/ — Сегодня при завершении торговой сессии на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне в Германии индекс DAX упал на 17,55 пункта или 0,14 проц по сравнению с предыдущим торговым днем, составив 12598,21 пункта. —0—
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