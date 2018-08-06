Ещё
Ударит ли спор с Нафтогазом по инвестпрограмме Газпрома
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.76
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.72
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Ударит ли спор с Нафтогазом по инвестпрограмме Газпрома 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Газпром был вынужден приостановить свою программу привлечения долгового капитала из-за спора с украинским Нафтогазом.
Напомним, что активы российского газового гиганта были арестованы в Англии, Голландии и Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого российский концерн должен выплатить Киеву $2,56 млрд
Как сообщают источники Reuters, арест активов Газпрома испугал банкиров, которые традиционно работают с Газпромом на международном рынке, сказал еще один источник.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжается. Сначала четыре года тяжбы в Стокгольмском арбитраже, теперь речь идет о выполнении решений суда. Начались аресты акций зарубежных компаний, принадлежащих «Газпрому». [/ВИДЕОВРЕЗКА] Несмотря на то, что под арест попадают только расчеты иностранных банков, которые идут через расчетные центры в Великобритании, банкиры склонны перестраховываться и отказываются от каких-либо взаимодействий с «Газпромом».
Таким образом, риск того, что Газпрому не удастся выполнить исполнить в полном объеме программу займов ($4 млрд в 2018 году). Ситуация усугубляется тем, что газовому гиганту предстоит профинансировать в текущем году рекордную инвестпрограмму в 1,3 трлн руб.
Ранее в июне, перед арестом активов в Лондоне Газпром отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов. У Газпрома на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом, сказал другой источник.
За последний год Газпром привлекал кредиты у Sumitomo, JP Morgan, Unicredit, Intesa и Credit Agricole.
Стоит также отметить, что в текущем году Газпрому предстоит погасить $15,2 миллиарда внешнего долга. Однако российской компании гораздо дешевле занимать капитал на внешних рынках, чем на внутренних, учитывая ставки и объемы рынков.
По оценкам аналитиков Sberbank CIB у Газпрома есть достаточный запас ликвидности для расчетов по внешним долгам — на конец марта 2018 года был запас в $26 млрд
Напомним, что в декабре прошлого года совет директоров «Газпрома» одобрил инвестпрограмму на 2018 г. в сумме 1,28 трлн руб., что на 18% больше, чем в 2017 г. Почти половина из нее — займы.
Согласно проекту финансового плана Газпрома размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 млрд руб.
Вести Экономика: последние новости
Росстат: годовые темпы инфляции в июле выросли до 2,5% Карни: соглашение между Британией и ЕС находится под угрозой Рубль останется в диапазоне 60-65, как минимум, до сентября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение