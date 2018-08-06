Ударит ли спор с Нафтогазом по инвестпрограмме Газпрома

Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Газпром был вынужден приостановить свою программу привлечения долгового капитала из-за спора с украинским Нафтогазом

Напомним, что активы российского газового гиганта были арестованы в Англии, Голландии и Швейцарии в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, по результатам которого российский концерн должен выплатить Киеву $2,56 млрд

Как сообщают источники Reuters, арест активов Газпрома испугал банкиров, которые традиционно работают с Газпромом на международном рынке, сказал еще один источник.

[ВИДЕОВРЕЗКА] Конфликт между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжается. Сначала четыре года тяжбы в Стокгольмском арбитраже, теперь речь идет о выполнении решений суда. Начались аресты акций зарубежных компаний, принадлежащих «Газпрому». [/ВИДЕОВРЕЗКА] Несмотря на то, что под арест попадают только расчеты иностранных банков, которые идут через расчетные центры в Великобритании, банкиры склонны перестраховываться и отказываются от каких-либо взаимодействий с «Газпромом».

Таким образом, риск того, что Газпрому не удастся выполнить исполнить в полном объеме программу займов ($4 млрд в 2018 году). Ситуация усугубляется тем, что газовому гиганту предстоит профинансировать в текущем году рекордную инвестпрограмму в 1,3 трлн руб.

Ранее в июне, перед арестом активов в Лондоне Газпром отменил размещение евробондов в фунтах стерлингов. У Газпрома на осень были намечены евробонды в евро и японских иенах, они теперь под вопросом, сказал другой источник.

За последний год Газпром привлекал кредиты у Sumitomo, JP Morgan, Unicredit, Intesa и Credit Agricole.

Стоит также отметить, что в текущем году Газпрому предстоит погасить $15,2 миллиарда внешнего долга. Однако российской компании гораздо дешевле занимать капитал на внешних рынках, чем на внутренних, учитывая ставки и объемы рынков.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB у Газпрома есть достаточный запас ликвидности для расчетов по внешним долгам — на конец марта 2018 года был запас в $26 млрд

Напомним, что в декабре прошлого года совет директоров «Газпрома» одобрил инвестпрограмму на 2018 г. в сумме 1,28 трлн руб., что на 18% больше, чем в 2017 г. Почти половина из нее — займы.

Согласно проекту финансового плана Газпрома размер внешних финансовых заимствований составит 416,971 млрд руб.