Ещё
Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.76
73.52
73.80
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.65
+0.00 Золото
1208.40
+0.02 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1561
–0.0126
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 3 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в понедельник.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.215,90 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,60%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.205,10 долл. и сопротивление — на 1.226,00 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,17% и торгуется на отметке 95,19 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 0,95%, достигнув отметки 15,315 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в сентябре снизился на 1,36%, дойдя до уровня 2,726 долл. за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Золото торгуется вблизи 17-месячных минимумов Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,16% Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,04%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США514
Рубль упадет до осени145
Власти хотят денег от миллионов россиян864
Что спасает экономику Украины от краха2
Получить льготу по «коммуналке» станет проще4
Видео
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение