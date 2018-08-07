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Цены на золото незначительно выросли на фоне снижения курса доллара
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Цены на золото незначительно выросли на фоне снижения курса доллара 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Во вторник цены на золото повысились после того, как снижение курса доллара привело к повышению спроса на драгоценный металл.
К 18:10МСК декабрьские фьючерсы на золото на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, повысились на $2,2 или около 0,18% до $1219,90 за тройскую унцию.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,25% до 94,95, отступив от максимума за год 95,44, который был зафиксирован в середине июля.
Снижение курса американской валюты приводит к удешевлению золота для держателей других валют. При этом также вырос спрос на желтый металл.
Цены на золото достигли максимума за этот год 11 апреля. После этого золото подешевело. Игроки рынка распродают драгоценные металлы несмотря на опасения об эскалации торговой войны.
Прогнозы о том, что ФРС повысит процентную ставку в сентябре и декабре этого года, привели к повышению курса доллара и снизили спрос на драгметаллы.
Повышение процентной ставки негативно сказывается на спросе на золото в пользу более привлекательных активов с высокой доходностью.
Опубликованный сегодня отчет о числе открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США показал незначительный рост числа вакансий в июне. Однако число открытых вакансий в США стало третьим за историю их определения.
Хотя значение роста числа вакансий оказалось хуже прогноза, эти данные подтвердили хорошую ситуацию на рынке труда США и поддержали план ФРС по дальнейшему повышению процентной ставки.
На этой неделе инвесторы обратят пристальное внимание на данные по инфляции, включая базовый индекс цен производителей, который выйдет в четверг, и индекс потребительских цен в пятницу.
По прогнозам аналитиков, инфляция ускорится до 3,0%, а базовая инфляция удержится на позиции 2,3%, что выше целевого значения ФРС 2%.
К 18:11 МСК на COMEX фьючерсы на серебро повысились на 0,34% до $15,4 за тройскую унцию.
Фьючерсы на палладий повысились на 0,64% до $909,40 за унцию, а платина подорожала на 0,63% до $831,50.
Фьючерсы на медь выросли на 0,97% до $2,758 за фунт.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара удерживается близко к максимуму за год Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,14% Санкции США подбираются к госбанкам
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