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Девальвация юаня: три опции НБК для спасения экономики
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Девальвация юаня: три опции НБК для спасения экономики 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 6 августа — «Вести. Экономика» Народный банк Китая перешел к агрессивным действиям с целью сдержать снижение национальной валюты.
НБК повысил норму обязательных резервов по валютным форвардным контрактам для финансовых учреждений до 20%. Данная мера должна помешать валютным спекулянтам играть против юаня.
До объявления о данном решении в пятницу, 3 августа, котировки пары доллар/юань в моменте снижались до своего минимального уровня с мая 2017 г. — 6,89 юаня за доллар. После объявления о повышении норм резервирования котировки снизились до 6,8319 юаня за доллар.
В понедельник, 6 августа, на фоне решения ЦБ КНР, а также укрепления котировок американской валюты курс снизился до отметки 6,809 юаня за доллар.
Власти Китая оказались в довольно сложном положении, с одной стороны им необходимо накачивать экономику дешевой ликвидностью, чтобы обеспечить рост ВВП в условиях масштабной торговой войны, с другой — не допустить излишнюю девальвацию национальной валюты, которая может подорвать платежеспособный спрос и сорвать программу переориентации Китая на внутренний рынок.
Напомним, что в конце июля Народный банк Китая объявил о запуске аналога LTRO, кроме того, за последние три месяца регулятор уже трижды снижал резервные требования для банков.
[ВИДЕОВРЕЗКА] Власти КНР расставили знаки препинания в этой фразе по-новому. Кампанию Си по делевереджингу и борьбе с излишней долговой нагрузкой поставили на паузу, ключевым приоритетом вновь становится внутренний спрос и экономический рост. [/ВИДЕОВРЕЗКА].
Стремление проводить фискальные и монетарные стимулы в целом понятно, ведь кредитный импульс китайской экономики находится в нисходящем тренде, а показатель total social financing, отражающий общий объем ликвидности в экономике, опустился до рекордного минимума в процентном отношении от денежной массы M2.
Zerohedge
В прошлом году на фоне излишней закредитованности экономики власти страны начали проводить политику делевереджинга, что не могло не сказаться на динамике реального сектора. По сути, это борьба с теневым сектором экономики. Сейчас, судя по всему, было принято решение если не отказаться от данной политики, то по крайней мере смягчить ее.
Zerohedge
В этих условиях у НБК остается лишь три опции, которые могут позволить выйти из текущего сложного положения, однако каждая из них грозит Китаю новыми рисками:
● начать масштабные интервенции на валютном рынке, чтобы компенсировать давление на юань, рискуя истощить валютные резервы страны,
● повысить процентные ставки для снижения давления на юань, что спровоцирует ужесточение денежно-кредитной политики и увеличение рисков торможения роста экономики,
● не реагировать на обесценение валюты, даже в случае преодоления критических уровней, однако это с высокой долей вероятностью станет причиной резкого оттока капитала.
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