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До 1217,7 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
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До 1217,7 долл за унцию упала фьючерсная цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже
ИА Синьхуа
2 часа назад
Комментарии
Нью-Йорк, 6 августа /
Синьхуа
/ — Сегодня на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсная цена на золото с поставкой в декабре упала на 5,5 долл или 0,45 проц до 1217,7 долл США за унцию. —0—
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Ещё 1 источник
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