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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии
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Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в среду.
На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в сентябре торгуются по цене 2,945 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 1,66%.
Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,740 долл. и сопротивление — на 2,948 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,09% и торгуется на отметке 94,91 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в сентябре снизился на 3,54%, достигнув отметки 66,72 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в сентябре снизился на 2,75%, дойдя до уровня 2,1094 долл. за галлон.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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