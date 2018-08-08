Золото в минусе на фоне ослабления доллара

Investing.com — Цены на золото выросли в ходе азиатской сессии на фоне ослабления доллара.

Фьючерс на золото с поставкой в декабре на Нью-йоркской товарной бирже прибавил 0,29% до $1221,7 за тройскую унцию.

Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести валют, снизился на 0,2% до 94,87.

Ослабление доллара золото дешевле для держателей других валют, поскольку стоимость драгоценного металла выражается в валюте США.

«Золото сейчас консолидируется. Просадки доллара по-прежнему будут выкупаться, поэтому я не рискну утверждать о прохождении золотом уровня дна», — сказал трейдер из Гонконга Филипп Хо.

Несмотря на недавнюю слабость, с середины апреля индекс доллара вырос более чем на 6%. Повышение ставок со стороны Федерального резерва выступает фактором поддержки доллара.

В среду США заявили, что через две недели введут дополнительные 25%-е тарифы на китайские товары стоимостью $16 миллиардов.

Это будет второй раунд введения тарифов на китайский экспорт администрацией Трампа. 6 июля Штаты ввели 25%-е пошлины на китайские товары общей стоимостью в $34 миллиарда. В ответ Китай ввел встречные тарифы на аналогичную сумму. Министерство торговли Китая заявило, что у него нет выбора, кроме как ответить на действия США после того, как те «начали крупнейшую торговую войну в экономической истории».