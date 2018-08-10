Экономика Японии вернулась к росту во II квартале

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Экономика Японии во II квартале вернулась к росту благодаря увеличению капиталовложений. Компании инвестировали в технологии, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы, пишет Bloomberg

Фото: EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ВВП Японии в апреле-июне вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют предварительные данные правительства страны.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали подъем показателя на 1,4%.

Согласно пересмотренным данным, в I квартале ВВП Японии сократился на 0,9% в годовом выражении, а не на 0,6%, как сообщалось ранее. До этого экономика Японии росла в течение восьми кварталов подряд. Это наиболее длительный период роста с 1980-х годов.

По сравнению с I кварталом ВВП увеличился на 0,5%. Аналитики ожидали роста на 0,3%.

Расходы бизнеса в апреле-июне подскочили на 1,3% по сравнению с I кварталом. Рост оказался максимальным с IV квартала 2016 года.

Признаки того, что внутренний спрос начинает играть более важную роль в качестве источника роста, служат позитивным сигналом для Банка Японии, которому по-прежнему не удается достичь целевого показателя инфляции в 2%. Это также помогает поддержать экономику до следующего года, когда правительство премьер-министра Синдзо Абэ планирует повысить налог с продаж.

Дефицит рабочей силы в Японии подпитывает бизнес-инвестиции, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост, отмечает главный стратег по японским акциям в Goldman Sachs Кэти Мацуи.

"Действительно все дело в капиталовложениях, и особенно в капиталовложениях в IT, которые могут повысить производительность и общий объем производства в долгосрочной перспективе, — заявила Мацуи в интервью Bloomberg TV. — Мы считаем, что это будет основным драйвером роста".

Частное потребление, на которое приходится около 60% экономики Японии, во II квартале выросло на 0,7%, тогда как ожидался рост лишь на 0,2%.

В то время как потребление улучшилось, неопределенность сохраняется. Темпы роста заработной платы повышаются, но они не достигли уровней, которые могли бы привести инфляцию к цели Банка Японии в обозримом будущем.

Среди других факторов, которые могут сдержать рост японской экономики, — потенциальное введение США пошлин на автомобили, замедление экономического роста в Китае и влияние плохой погоды в Японии, говорит Мацуи. В последние месяцы Япония пострадала от сильной жары и дождей, которые привели к гибели людей и нарушению деловых и транспортных связей.

Чистый экспорт, то есть поставки за вычетом импорта, вычел 0,1 процентного пункта из роста ВВП во II квартале, хотя ожидался положительный вклад в размере 0,1 п. п.

Как сообщали «Вести. Экономика», в июле Япония и Европейский союз подписали торговое соглашение, которое снижает барьеры для движения товаров и услуг между двумя экономиками и обеспечивает противовес протекционизму США.

Торговое соглашение между Японией и ЕС, как ожидается, будет способствовать росту экономики Японии примерно на 1%, или на 5 трлн иен, и поможет создать около 290 тыс. рабочих мест в стране, заявило Министерство иностранных дел Японии.