Росстат оценил рост ВВП во II квартале в 1,8%

ВВП России во II квартале 2018 года, по предварительной оценке, увеличился на 1,8% в годовом выражении, сообщает Росстат

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении.