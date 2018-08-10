Росстат оценил рост ВВП во II квартале в 1,8% 

ВВП России во II квартале 2018 года, по предварительной оценке, увеличился на 1,8% в годовом выражении, сообщает Росстат.
«Индекс физического объема валового внутреннего продукта во II квартале 2018 года относительно соответствующего периода 2017 года, по предварительной оценке, составил 101,8%», — говорится в сообщении.
Ранее Минэкономразвития России в докладе «Картина деловой экономики. Июль 2018 года» сообщало, что темп роста ВВП во II квартале 2018 года увеличился до 1,8% год к году с учетом сильной статистики за апрель-май. В МЭР также отметили, что ВВП в июне увеличился на 1,1% год к году после роста на 2,2% год к году в мае и апреле.