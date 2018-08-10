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Рост ВВП Великобритании ускорился во II квартале
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Рост ВВП Великобритании ускорился во II квартале 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Экономика Великобритании во II квартале восстановилась после слабого начала года, но сектор услуг страны утратил импульс к концу периода. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
ВВП Великобритании во II квартале вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS). Результат совпал с ожиданиями опрошенных Bloomberg аналитиков. Темпы роста повысились по сравнению с 0,2% в I квартале.
Только за июнь экономика выросла на 0,1%, минимальными темпами с марта, после подъема на 0,3% в мае. В то время как обрабатывающее производство и строительство продемонстрировали рост, показатель сферы услуг не изменился.
В годовом выражении ВВП Великобритании во II квартале увеличился на 1,3% после роста на 1,2% в январе-марте, который был минимальным с 2012 года.
Квартальный рост потребительских расходов ускорился до 0,3% с 0,2% в январе-марте. При этом рост расходов в годовом выражении составил лишь 1,1%, оказавшись минимальным с I квартала 2012 года.
Инвестиции бизнеса в апреле-июне увеличились на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.
Торговля негативно повлияла на показатель экономического роста во II квартале, поскольку дефицит торговли товарами и услугами увеличился. Экспорт упал на 3,6% на фоне резкого снижения поставок автомобилей и самолетов. Импорт тем временем вырос на 2%.
Важным источником неопределенности в отношении экономики и действий Банка Англии остается Brexit. Отсутствие ясности по поводу будущих отношений Великобритании с Евросоюзом ставит инвестиционные решения под угрозу. Инвесторы ставят на то, что Банк Англии не повысит ставку снова, до того как Великобритания официально выйдет из ЕС в марте.
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