ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% — лучше прогноза

МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. ВВП Японии во втором квартале 2018 года, по первой оценке, поднялся на 0,5% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер , ожидали роста только на 0,3%. В первом квартале было зафиксировано снижение показателя на 0,2%.

В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне также увеличился, на 1,9%. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%.

Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,7%. Аналитики ожидали роста только на 0,2%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,1% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,3%. Экспорт увеличился на 0,2% в квартальном выражении, а импорт — на 1%.