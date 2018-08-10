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ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% — лучше прогноза
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ВВП Японии во II квартале вырос на 0,5% — лучше прогноза 

Прайм 56 минут назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. ВВП Японии во втором квартале 2018 года, по первой оценке, поднялся на 0,5% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста только на 0,3%. В первом квартале было зафиксировано снижение показателя на 0,2%.
В годовом исчислении ВВП страны в апреле-июне также увеличился, на 1,9%. Эксперты прогнозировали рост показателя на 1,4%.
Увеличение личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, составило 0,7%. Аналитики ожидали роста только на 0,2%.
Объем государственных инвестиций в отчетном периоде снизился на 0,1% в квартальном выражении, частных — вырос на 1,3%. Экспорт увеличился на 0,2% в квартальном выражении, а импорт — на 1%.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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