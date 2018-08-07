Эксперты оценили опасность возможного подорожания пшена

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости . Производство пшена в текущем году в РФ может снизиться из-за сокращения урожая проса, дефицита продукции не возникнет, но цены на него с нового года могут повыситься, что, однако, на массовом потребителе не отразится, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Валовый сбор зерна в текущем году в России прогнозируется в пределах 100 миллионов тонн.

В прошлом году Россия получила рекордный урожай зерна за всю свою историю — 135,4 миллиона тонн, включая 85,9 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерна в 2016 году составил 120,7 миллиона тонн.

Снижение урожая проса

Эксперты прогнозируют снижение урожая проса в текущем году. «В целом, производство зерна в текущем году у нас ожидается на уровне выше среднего, поэтому говорить о дефицитах нельзя. Единственная культура, которая будет в недостатке, это просо», — сказал РИА Новости гендиректор аналитического центра «ПроЗерно» Владимир Петриченко

По его словам, в текущем году посевные площади под просо снизились с 266 тысяч гектаров в 2017 году до 259 тысяч гектаров.

Согласно прогнозам экспертов, в текущем году урожай культуры составит около 277 тысяч тонн, тогда как в прошлом году, когда также наблюдался невысокий урожай, было собрано 317 тысяч тонн проса. «Прошлогодний урожай являлся минимальным, начиная с 2010 года. Основная причина такого положения дел — сокращение посевов в 2017-м на фоне значительного перепроизводства в 2016 году», — комментирует положение РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров РФ ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов

Собеседник агентства добавил, что даже если новый урожай достигнет 300 тысяч тонн, что, по словам эксперта, маловероятно, то он все равно будет ниже среднего уровня производства в 400-500 тысяч тонн.

Массовые потребители не пострадают

"Снижение урожая проса повлечет за собой сокращение предложения пшена и, соответственно, удорожание данного вида продукции. При этом предпосылок к дефициту продукции на сегодня нет. Насколько именно вырастет цена, пока точно сказать сложно. В оптовом сегменте сегодня цена варьируется на уровне 29-30 рублей за один килограмм. В любом случае мы прогнозируем повышение цен не раньше, чем с нового года", — отметил Леонов.

Повышения цен на крупу ожидает и гендиректор центра «ПроЗерно». «Сейчас цены на пшено уже довольно высокие, связано это с тем, что производство в прошлом году было низким. Сейчас цены на пшено первого сорта на оптовом рынке находятся на уровне 29 тысяч рублей за одну тонну. Обычно оно стоило в районе 10-15 тысяч рублей за тонну. Эти высокие цены сохранятся или немного поднимутся еще — из-за низкого урожая», — заключил Петриченко.

При этом собеседник агентства отметил, что на массовом потребителе повышение цен не скажется, так как «это очень узкий, тонкий и малозначительный рынок».

Схожего мнения придерживается вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут

"В текущем году урожай по всем зерновым культурам ожидается на достаточно среднем уровне, но, видимо, будет недоурожай проса — в связи с сокращением посевных площадей. Но это не означает, что все мы лишимся пшенной каши — разве что, может быть, цена для попугайчиков и канареек изменится", — прокомментировал РИА Новости ситуацию Корбут.

Росстат в понедельник сообщил, что пшено в июле подорожало на 4,8%. По данным ведомства, рост цен на него отмечался в большинстве субъектов РФ. При этом в Республике Татарстан и Пензенской области пшено стало дороже на 15,8% и 14,1% соответственно.

По данным Росстата, урожай проса в 2017 году составил 318,1 тысячи тонн, в 2016 году — 629,6 тысячи тонн.