Полиция Сеула провела обыски в компании Shinil Group

В южнокорейской компании Shinil Group, обнаружившей русский крейсер « Дмитрий Донской », прошли обыски. Корпорацию подозревают в мошенничестве.

Акции Shinil Group взлетели на 139% после того, как она предъявила права на судно и сообщила о том, что на борту затонувшего в Японском море корабля якобы находится золото на сумму более $130 млрд Несколько дней спустя компания признала, что не может достоверно подтвердить наличие клада. Тем не менее, на волне искусственно нагнетённого ажиотажа Shinil Group не только укрепилась на бирже, но и начала продажу собственной криптовалюты. Это и послужило поводом для подозрений, сообщает агенство Рёнхап.

Броненосный крейсер «Дмитрий Донской», принимавший участие в Цусимской морской битве, затонул в 1905 году. Спустя 113 лет его обнаружили исследователи из Южной Кореи. Они планируют поднять корабль с глубины 434 метров.