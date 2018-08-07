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Полиция Сеула провела обыски в компании Shinil Group
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Полиция Сеула провела обыски в компании Shinil Group 

News.ru 5 часов назад
Фото: News.ru
В южнокорейской компании Shinil Group, обнаружившей русский крейсер «Дмитрий Донской», прошли обыски. Корпорацию подозревают в мошенничестве.
Акции Shinil Group взлетели на 139% после того, как она предъявила права на судно и сообщила о том, что на борту затонувшего в Японском море корабля якобы находится золото на сумму более $130 млрд Несколько дней спустя компания признала, что не может достоверно подтвердить наличие клада. Тем не менее, на волне искусственно нагнетённого ажиотажа Shinil Group не только укрепилась на бирже, но и начала продажу собственной криптовалюты. Это и послужило поводом для подозрений, сообщает агенство Рёнхап.
Броненосный крейсер «Дмитрий Донской», принимавший участие в Цусимской морской битве, затонул в 1905 году. Спустя 113 лет его обнаружили исследователи из Южной Кореи. Они планируют поднять корабль с глубины 434 метров.
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