Российский крейсер, затопленный в Цусиме с золотом на борту, будет поднят со дна

В Южной Корее разворачивается скандал с участием полицейских сил и чиновников государства из-за компании, обнаружившей место, где лежит крейсер Российского императорского флота (РИФ) « Дмитрий Донской », затопленный моряками в Цусимском сражении 1905 года.

Корабль принадлежал к первой серии российских океанских броненосных крейсеров. Это «Дмитрий Донской», «Владимир Мономах», «Адмирал Корнилов», «Адмирал Нахимов» и «Память Азова». В 1885 году крейсер водоизмещением шесть тысяч тонн вошел в строй. По тем временам у него была хорошая скорость хода — 16 узлов (морских миль в час). Вооружение — два 203-миллиметровых орудия, около полутора десятков 152-миллиметровых орудий.

Но к 1905 году безнадежно устарел. Лишь нехватка броненосных крейсеров привела к тому, что «Донской» участвовал в знаменитом походе через три океана с отрядом адмирала Зиновия Рождественского на Дальний Восток. Который закончился самым ужасным для российского флота за три столетия поражением.

Корабль обнаружили специалисты южнокорейской компании Shinil Group почти в километре от острова Уллындо на глубине 434 метра. По их словам, палуба крейсера отлично сохранилась, хотя в корпусе осталось много пробоин от японских снарядов.

Историки решительно отвергают слухи, что «Дмитрий Донской» вез золото. Оно было просто не нужно ни на эскадре, ни во Владивостоке, а тем более ни к чему было тащить его через три океана, когда в распоряжении министра финансов и Николая Второго находилась Транссибирская магистраль.

В ближайшее время представители компании решат, как будут поднимать крейсер на поверхность. При этом, так как корабль не спустил флаг, он считается по международным морским правилам собственностью России, хотя и лежит в корейских водах. То есть поднимать его без согласования с МИД РФ невозможно.

Тем не менее, пока МИД РФ и его официальные представители молчат о «Дмитрии Донском», видимо, ожидая дальнейшего развития событий.