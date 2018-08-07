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Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты
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Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты 

Карельские вести 5 часов назад
О планах резко повысить закупочные цены на сырье «Ведомостям» сообщили сразу несколько мясопереработчиков — «Останкино», «Дымов», «Продо».
Уточняется, что летом спрос на свинину традиционно растет в связи с сезоном шашлыков, однако, по мнению экспертов, рост цен в этом году более заметный и неконтролируемый.
К примеру, свиная лопатка с января этого года подорожала на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг. Свиные полутуши и окорока подорожали с января на 23% и 30% соответственно.
Как отметила директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, ситуация стала усугубляться в последние недели. C мая по август индюшатина подорожала на 40%, курятина — на 25% а говядина с декабря 2017 г. — на 15%.
По мнению некоторых участников рынка, рост цен вызван вспышками африканской чумы свиней и аномальной жарой в Центральной России, из-за чего привес свиней замедляется.
Источник
Карельские вести: последние новости
Производители ожидают роста цен на колбасу и полуфабрикаты Банк Англии видит «тревожно высокие» риски Brexit без соглашения Недельный рост запасов нефти в США удивил аналитиков
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