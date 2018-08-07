Производители предупредили о росте цен на колбасы и полуфабрикаты

О планах резко повысить закупочные цены на сырье «Ведомостям» сообщили сразу несколько мясопереработчиков — «Останкино», «Дымов», «Продо».

Уточняется, что летом спрос на свинину традиционно растет в связи с сезоном шашлыков, однако, по мнению экспертов, рост цен в этом году более заметный и неконтролируемый.

К примеру, свиная лопатка с января этого года подорожала на 53% и стоит 267 руб. за 1 кг. Свиные полутуши и окорока подорожали с января на 23% и 30% соответственно.

Как отметила директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, ситуация стала усугубляться в последние недели. C мая по август индюшатина подорожала на 40%, курятина — на 25% а говядина с декабря 2017 г. — на 15%.

По мнению некоторых участников рынка, рост цен вызван вспышками африканской чумы свиней и аномальной жарой в Центральной России, из-за чего привес свиней замедляется.

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