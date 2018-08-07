Ещё
Крейсер с обманом: сокровища «Дмитрия Донского» оказались байкой аферистов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
74.55
+0.00 Золото
1210.02
–0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1596
–0.0091
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Крейсер с обманом: сокровища «Дмитрия Донского» оказались байкой аферистов 

Мир24 4 часа назад
Южнокорейской фирмой «Синиль Груп», которая якобы нашла золото на затонувшем крейсере «Дмитрий Донской», заинтересовалась полиция. В штаб-квартирах компании прошли обыски.
15 июля «Синиль» объявила о находке: в Японском море был обнаружен российский крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году. Тогда же компания пустила слухи о том, что на борту корабля находится золото стоимостью 130 миллиардов долларов. После чего ее акции подорожали в два с половиной раза.
Кроме того, на волне ажиотажа компания стала продавать собственную криптовалюту. Однако уже через 11 дней в «Синиль Груп» признали: подтвердить наличие золота на борту они не могут. Сейчас представителей компании подозревают в мошенничестве.
Крейсер «Дмитрий Донской» затонул во время Русско-японской войны 113 лет назад. После проигранного боя он шел на Владивосток, но был атакован японскими кораблями. Не желая сдаваться, экипаж решил затопить крейсер.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
СМИ: Apple первой в мире достигла капитализации в $1 трлн Небывалая жара подняла цены на зерно Мирзиеев подписал указ об инвестклимате в Узбекистане
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Плачь, Украина: начато строительство «газопровода-убийцы»430
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Украина оставила «Газпром» без денег276
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение