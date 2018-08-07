Крейсер с обманом: сокровища «Дмитрия Донского» оказались байкой аферистов

Южнокорейской фирмой «Синиль Груп», которая якобы нашла золото на затонувшем крейсере « Дмитрий Донской », заинтересовалась полиция. В штаб-квартирах компании прошли обыски.

15 июля «Синиль» объявила о находке: в Японском море был обнаружен российский крейсер «Дмитрий Донской», затонувший в 1905 году. Тогда же компания пустила слухи о том, что на борту корабля находится золото стоимостью 130 миллиардов долларов. После чего ее акции подорожали в два с половиной раза.

Кроме того, на волне ажиотажа компания стала продавать собственную криптовалюту. Однако уже через 11 дней в «Синиль Груп» признали: подтвердить наличие золота на борту они не могут. Сейчас представителей компании подозревают в мошенничестве.

Крейсер «Дмитрий Донской» затонул во время Русско-японской войны 113 лет назад. После проигранного боя он шел на Владивосток, но был атакован японскими кораблями. Не желая сдаваться, экипаж решил затопить крейсер.

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