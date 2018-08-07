Ещё
Цены на крупу достигли максимума
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1213.44
+0.04 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

Цены на крупу достигли семилетнего максимума 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ирина Глазунова, заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка специально для "Российской газеты":
— Средняя по России оптовая цена на пшено в июле уже стала самой высокой за последние семь лет и еще может повышаться.
Происходит не поддающееся объяснению сокращение посевов пшена и проса, несмотря на убедительный рост цен. Если данные о сокращении площадей в этом сезоне подтвердятся, то крупы продолжат дорожать. Следует ожидать также снижения качества в связи со сложными погодными условиями в главных регионах производства — Саратовской и Ростовской областях.
Что касается гречки, то по предварительным итогам посевной кампании произошло также значительное сокращение площадей под гречихой. Но это вполне логичный шаг со стороны сельскохозяйственных производителей, учитывая крайне неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка в последние два сезона. Произошло заметное снижение цен на крупозаводах. Правда, в рознице падение цен было далеко не столь резким.
Погодные условия в этом году также не благоприятствуют высокому валовому сбору. Тем не менее, переходящие запасы гречихи и гречки с прошлого сезона могут покрыть практически половину потребности внутреннего рынка. В результате, цены на гречку, безусловно, вырастут, однако вряд ли значительно.
Ожидалось, что цены на рис будут расти в связи с сокращением валового сбора. Так и происходило в течение некоторого времени после короткой сезонной просадки. Однако в дальнейшем цены практически не менялись. Участники рынка частично возлагают "вину" за стагнацию цен на резко подешевевшую гречку.
Кроме того, насыщенность рынка остается достаточно высокой в связи с сокращением экспорта. В итоге площади риса продолжили снижаться второй год подряд. Ряд хозяйств-производителей риса-сырца, видимо, переключились на более прибыльные культуры.
Российская Газета: последние новости
Минфин купит рекордный объем валюты Курс рубля в августе не покинет апрельские рамки Инфляция в июле составила 0,3 процента
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят удар по российским госбанкам
«Адские» санкции: у России отнимают деньги
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
Рубль упадет до осени
В России резко подорожает колбаса114
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение