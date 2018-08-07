Цены на крупу достигли максимума

Цены на крупу достигли семилетнего максимума

— Средняя по России оптовая цена на пшено в июле уже стала самой высокой за последние семь лет и еще может повышаться.

Происходит не поддающееся объяснению сокращение посевов пшена и проса, несмотря на убедительный рост цен. Если данные о сокращении площадей в этом сезоне подтвердятся, то крупы продолжат дорожать. Следует ожидать также снижения качества в связи со сложными погодными условиями в главных регионах производства — Саратовской и Ростовской областях.

Что касается гречки, то по предварительным итогам посевной кампании произошло также значительное сокращение площадей под гречихой. Но это вполне логичный шаг со стороны сельскохозяйственных производителей, учитывая крайне неблагоприятную ценовую конъюнктуру рынка в последние два сезона. Произошло заметное снижение цен на крупозаводах. Правда, в рознице падение цен было далеко не столь резким.

Погодные условия в этом году также не благоприятствуют высокому валовому сбору. Тем не менее, переходящие запасы гречихи и гречки с прошлого сезона могут покрыть практически половину потребности внутреннего рынка. В результате, цены на гречку, безусловно, вырастут, однако вряд ли значительно.

Ожидалось, что цены на рис будут расти в связи с сокращением валового сбора. Так и происходило в течение некоторого времени после короткой сезонной просадки. Однако в дальнейшем цены практически не менялись. Участники рынка частично возлагают "вину" за стагнацию цен на резко подешевевшую гречку.

Кроме того, насыщенность рынка остается достаточно высокой в связи с сокращением экспорта. В итоге площади риса продолжили снижаться второй год подряд. Ряд хозяйств-производителей риса-сырца, видимо, переключились на более прибыльные культуры.