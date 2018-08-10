Паники на валютном рынке удалось избежать

Сбербанк не увидел повышенного спроса населения на валюту

Турбулентность на валютном рынке пока не привела к повышенному спросу населения на доллары и евро. Он, как отмечают в Сбербанке , остается сезонно низким.

На этой неделе обменные операции с рублем не превышали в объеме 20 миллионов долларов в день. Для Сбербанка это относительно низкий показатель, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда кредитной организации Александра Морозова

По его словам, объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности — несколько миллионов долларов в день. Морозов сообщил, что в Сбербанке внимательно следят за ситуацией.

В четверг курс американской валюты к рублю достигал 66,7 рубля — уровня ноября 2016 года. Евро поднимался до 77,3 рубля — на такой отметке он в последний раз был в апреле 2016-го. Таким образом рынок отыгрывал новости об объявлении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.

Сегодня, десятого августа, по ожиданиям экспертов, американская валюта, скорее всего, не превысит уровней 66,5-67 рублей. Если же это все-таки случится, то задержится на этих отметках она недолго, полагают аналитики. По их мнению, основные поводы для роста иностранных валют к рублю уже отыграны.