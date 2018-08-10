Ещё
Паники на валютном рынке удалось избежать
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.32
76.60
76.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.11
+0.21 Золото
1212.39
–0.05 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1530
–0.0125
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Сбербанк не увидел повышенного спроса населения на валюту 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Турбулентность на валютном рынке пока не привела к повышенному спросу населения на доллары и евро. Он, как отмечают в Сбербанке, остается сезонно низким.
На этой неделе обменные операции с рублем не превышали в объеме 20 миллионов долларов в день. Для Сбербанка это относительно низкий показатель, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда кредитной организации Александра Морозова.
По его словам, объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности — несколько миллионов долларов в день. Морозов сообщил, что в Сбербанке внимательно следят за ситуацией.
В четверг курс американской валюты к рублю достигал 66,7 рубля — уровня ноября 2016 года. Евро поднимался до 77,3 рубля — на такой отметке он в последний раз был в апреле 2016-го. Таким образом рынок отыгрывал новости об объявлении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций.
Сегодня, десятого августа, по ожиданиям экспертов, американская валюта, скорее всего, не превысит уровней 66,5-67 рублей. Если же это все-таки случится, то задержится на этих отметках она недолго, полагают аналитики. По их мнению, основные поводы для роста иностранных валют к рублю уже отыграны.
Российская Газета: последние новости
Кто получит дивиденды от торгового конфликта США и КНР Россия стала продавать меньше водки и покупать больше кофе Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям
Комментарии5  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответит на объявление экономической войны325
Раскрыты подробности о «блокировке» счетов в РФ57
Новые санкции против России ударят по США56
Путину предложили массовое изъятие денег у крупного бизнеса698
Украине грозит финансовый хаос10
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение