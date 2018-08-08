В $8 трлн. долларов оценил Сбербанк потери от кибератак до 2022 года

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что экономические потери от кибератак достигнут к 2022 году 8 трлн. долларов. Такое заявление руководитель крупнейшего банка страны сделал на международном конгрессе International Cybersecurity Congress, проходившем в июле в Москве.

Финансовый сектор в последние годы чаще всего становился объектом посягательства хакеров. За 2018 год атак стало в два раза больше, чем в прошлом. Банки, страховые и брокерские организации увеличивают затраты на кибербезопасность. Если в 2014 году на эти цели было израсходовано 71 млрд долларов, то к 2021 году это показатель достигнет 1 трлн. долларов.

Главной проблемой в борьбе с киберугрозами Герман Греф считает недостаток специалистов в сфере кибербезопасности.