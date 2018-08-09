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В Сбербанке отметили низкий уровень спроса на обмен валюты
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В Сбербанке отметили низкий уровень спроса на обмен валюты 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Сбербанк на текущей неделе наблюдает сезонно низкий уровень спроса населения на обмен рублей в иностранную валюту, в день обменивают до 20 миллионов долларов, сообщил РИА Новости зампред крупнейшего российского банка Александр Морозов.
"На текущей неделе продолжает наблюдаться сезонно низкий уровень спроса населения на конверсию рублей в иностранную валюту — до 20 миллионов долларов в день, что является низким для Сбербанка. При этом объемы наличной конверсии в последние дни находятся в рамках статистической погрешности (несколько миллионов долларов в день). Мы внимательно следим за ситуацией", — сообщил он.
Рубль последние несколько дней ощутимо снижался к доллару и к евро на фоне роста санкционных рисков. Так, российская валюта в четверг обновила минимум с августа 2016 года против доллара (66,73 рубля) и с апреля текущего года против евро (77,33 рубля).
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