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Производители заявили о скором росте цен на колбасы и полуфабрикаты‍
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Производители заявили о скором росте цен на колбасы и полуфабрикаты‍ 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Ряд крупных мясопереработчиков, таких как «Останкино» и «Дымов», заявили о резком росте закупочных цен на сырье для своих колбасных изделий, который в скором времени поднимет цены на мясные продукты на полках магазинов на 5-12%. Об этом во вторник со ссылкой на мясных производителей пишет газета "Ведомости.
Как рассказала изданию исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, за последнее время помимо цен заметно выросли и сроки поставок сырья. Поставщики начали продавать мясо по цене выше, чем указано в договоре В качестве примера она привела рост цен на свиную лопатку: этот вид мяса подорожал с января на 53%.
В свою очередь представитель компании «Мираторг» пояснил, что рост цен объясняется теплым летом. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев объяснил повышение цены на свою продукцию подорожанием кормов.
Помимо этого издание указывает, что цены на мясо растут из-за снижения конкуренции на рынке. Это произошло после введенного в декабре прошлого года запрета на импорт мяса из Бразилии.
"Запрет импорта создал дефицит, цены на сырье выросли до исторического максимума", — прокомментировал ситуацию председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов.
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