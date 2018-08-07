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СМИ: производители предупредили о росте цен на колбасу
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СМИ: производители предупредили о росте цен на колбасу 

BFM.RU 4 часа назад
Фото: Секрет Фирмы
Несколько крупных мясопереработчиков сообщили о резком повышении закупочных цен на сырье. В связи с этим вскоре цены на мясные продукты могут вырасти на 5–12%, пишет газета «Ведомости».
Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что за последнее время заметно увеличились сроки поставок сырья, а поставщики уже начали продавать мясо дороже, чем по договору. К примеру, свиная лопатка подорожала на 53% с января.
Среди причин роста цен называют снижение конкуренции на рынке после введенного в декабре 2017 года запрета на импорт мяса из Бразилии.
Также на ситуацию повлияли теплое лето, подорожание кормов и вспышка африканской чумы свиней.
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