Турция делает новый ход против доллара!

Турция начинает бартерную торговлю. Новая система позволит снизить спрос на иностранную валюту в экономике, а также обеспечить увеличение экспорта.

Вслед за торговлей в национальных валютах Турция переходит еще к одной новой модели против доллара. С тем чтобы ослабить влияние происходящего в последнее время спекулятивного роста курсов иностранных валют на экономику и свести к минимуму использование иностранных валют во внешней торговле, Турция начинает практику бартерных сделок. Благодаря бартерной торговле, которая подразумевает прямой обмен товарами или услугами, в экономике снизится спрос на иностранную валюту.

Ведется анализ

С помощью данной системы, которой уделяется внимание в 100-дневной программе действий правительства, Турция, с одной стороны, сможет осуществлять торговлю без использования иностранных валют, с другой — наращивать свой экспорт в страны, испытывающие финансовые трудности. Министерство торговли проводит пострановый анализ для начала таких бартерных сделок.

Министерство уже применяло практику взаимозачета товаров в торговле с Ираном и Россией. До 2008 года с использованием этой системы в торговле с разными странами реализовывалось около 2% внешней торговли (3,5 миллиарда долларов). Бартерная торговля как излюбленный метод в период действия санкций в отношении Ирана с отменой санкций пошла на спад.

Африка и Средняя Азия

Отмечается, что самые подходящие для Турции рынки с точки зрения бартерной торговли — Африка и Средняя Азия. Экспортный банк уже проводил исследования на эту тему. В африканских странах при модели «финансирование в обмен на сырье» планируется увеличение экспорта на те рынки, с которыми не удается вести торговлю с использованием денежных инструментов. В мире много стран, реализующих бартерную торговлю. Особенно Китай благодаря искусной деятельности своих компаний покупает у стран Африки минеральные и природные ресурсы, а взамен посредством своих строительных компаний реализует проекты, связанные со строительством инфраструктуры, дорог, гидротехнических сооружений. Китайское правительство создало компанию для осуществления бартерных сделок на африканском рынке.

Инфраструктура в обмен на сырье

С использованием практики, нацеленной на уменьшение зависимости Турции от иностранной валюты, в торговых операциях не будет использоваться национальная валютная единица или иностранная валюта. Получаемый товар можно будет обменивать на другой товар. Или Турция в обмен на импортируемый товар сможет взять на себя инфраструктурные работы в определенной стране.

Комментарии читателей:

Misafir: Хорошая система, если мы научимся ею управлять.

enta: Интересно, исходя из чего будет рассчитываться стоимость выполненной работы или приобретенного товара?

bulent: Если юань станет альтернативой доллару, США конец.

gençli: Все существующие варианты, позволяющие затормозить спрос на иностранную валюту, необходимо всерьез рассматривать и претворять в жизнь. Если нам это удастся, мы можем сломать хребет доллару.

Zzzzzz: Если мы начнем сами производить товары, которые приходят из-за рубежа, то и внешнеторгового дефицита не будет. Все китайского производства.

F. Ç. : Автомобили, мобильные телефоны, программное обеспечение, сельское хозяйство, образование и наука. Те страны, которые на высоте в этом, развиваются. Рецепт постоянного решения — производство, производство и еще раз производство.

F. kapi: Закройте обменные пункты.

Isa: Хорошая система, пусть она поскорее претворится в жизнь.

mert: Америка чуть ли не эксплуатирует Турцию с помощью доллара. Торговле в долларах нужно как можно скорее положить конец.