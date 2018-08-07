Рублю предрекли неизбежную девальвацию

Издание «Деловой Петербург» сообщает, что политика президента США Дональда Трампа приведет к укреплению доллара и девальвации рубля.

Газета отмечает, что из-за программы Трампа по снижению налогов дефицит бюджета США вырастет до 1,2 триллиона долларов. Покрывать этот дефицит Штаты, среди прочего, будут за счет размещения долговых бумаг своего Минфина

Благодаря этому доллар укрепится: капитал начнет перетекать из Европы в США благодаря привлекательности американских бумаг при низкой ставке.

«Деловой Петербург» отмечает, что из-за оттока инвесторов и укрепления доллара подешевеет рубль и окажутся под угрозой нефтяные цены. Ситуация может привести к росту цен в России и снижению реальных располагаемых доходов граждан.