Рублю предрекли неизбежную девальвацию 

Издание «Деловой Петербург» сообщает, что политика президента США Дональда Трампа приведет к укреплению доллара и девальвации рубля.
Газета отмечает, что из-за программы Трампа по снижению налогов дефицит бюджета США вырастет до 1,2 триллиона долларов. Покрывать этот дефицит Штаты, среди прочего, будут за счет размещения долговых бумаг своего Минфина.
Благодаря этому доллар укрепится: капитал начнет перетекать из Европы в США благодаря привлекательности американских бумаг при низкой ставке.
«Деловой Петербург» отмечает, что из-за оттока инвесторов и укрепления доллара подешевеет рубль и окажутся под угрозой нефтяные цены. Ситуация может привести к росту цен в России и снижению реальных располагаемых доходов граждан.
Ранее аналитик соцсети для инвесторов eToro Михаил Мащенко заявил «Российской газете», что рубль недооценен из-за политических рисков и может укрепиться благодаря продолжению переговоров Трампа и президента РФ Владимира Путина. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается рост цен на нефть. По мнению Мащенко, в ближайшее время российская валюта останется вблизи 63 рублей за доллар