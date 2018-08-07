Нефть: пробить рубеж $75 или упасть

Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Накануне вступила в действие первая фаза американских экономических санкций против Ирана, которая пока не касается запрета на торговлю нефтью. Запуск второго пакета санкций, которые затронут нефтяную промышленность Ирана, анонсирован на 4 ноября.

По сути это возврат действовавших до 2015 года санкций, которые были приостановлены после заключения многосторонней «ядерной сделки» с Ираном. Однако пока односторонний выход США из ядерной сделки видимого эффекта на рынок нефти не оказал — американские союзники и другие основные потребители иранской нефти не готовы мириться с односторонним решением США. Так, ЕС принял закон, защищающий европейские компании от действий односторонних санкций США против Ирана. Китай также не отказывается от поставок нефти из Ирана, хотя и не планирует его наращивать. Из крупнейших рынков сбыта иранской нефти пока выпадает только Индия, начавшая с июля сокращение поставок нефти из Ирана.