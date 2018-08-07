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Нефть: пробить рубеж $75 или упасть
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Нефть: пробить рубеж $75 или упасть 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 августа — «Вести. Экономика». Накануне вступила в действие первая фаза американских экономических санкций против Ирана, которая пока не касается запрета на торговлю нефтью. Запуск второго пакета санкций, которые затронут нефтяную промышленность Ирана, анонсирован на 4 ноября.
По сути это возврат действовавших до 2015 года санкций, которые были приостановлены после заключения многосторонней «ядерной сделки» с Ираном. Однако пока односторонний выход США из ядерной сделки видимого эффекта на рынок нефти не оказал — американские союзники и другие основные потребители иранской нефти не готовы мириться с односторонним решением США. Так, ЕС принял закон, защищающий европейские компании от действий односторонних санкций США против Ирана. Китай также не отказывается от поставок нефти из Ирана, хотя и не планирует его наращивать. Из крупнейших рынков сбыта иранской нефти пока выпадает только Индия, начавшая с июля сокращение поставок нефти из Ирана.
Доминирующей темой на рынке нефти остаются торговые войны между США и Китаем. При этом крупнейшие экспортеры нефти — Россия и Саудовская Аравия — за прошедший месяц нарастили производство почти до максимальных исторических значений, вызывая опасения, что это приведет к дисбалансу на рынке. В июле страны ОПЕК и Россия в совокупности увеличили добычу на 450 тысяч баррелей в сутки. На этом фоне хедж-фонды продолжают сокращать позиции во фьючерсных контрактах на WTI и Brent, что отражает общее восприятие инвесторами рисков и роста волатильности на нефтяном рынке в среднесрочной перспективе. Небольшую уверенность рынку дали в пятницу заявления Саудовской Аравии о планах сдерживать рост добычи из-за опасений переизбытка предложения, однако пока эти словесные интервенции не подкреплены конкретными цифрами. По нашим оценкам, в ближайшие дни нефть Brent будет торговаться в рамках $71−76 за баррель. Если нефть не сможет в ближайшее время пробить и закрепиться выше уровня $75, это может стать сигналом формирования нисходящего тренда. Александр Тараскин, финансовый аналитик БКС Премьер
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