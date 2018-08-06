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Нефть продолжает дорожать на ожиданиях снижения поставок из Ирана
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Нефть продолжает дорожать на ожиданиях снижения поставок из Ирана 

Прайм 13 часов назад
МОСКВА, 6 авг /ПРАЙМ/. Цены на нефть вечером сохраняют дневные темпы роста, так как рынки продолжают опасаться сокращения поставок из Ирана из-за возобновления санкций США против страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.45 мск стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,82%, до 73,81 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,04%, до 69,22 доллара за баррель.
"Цены по-прежнему поддерживаются геополитическим риском перебоев в поставках из Ирана, поскольку участники рынка ожидают, что новые экономические санкции США начнут сокращать экспорт нефти из страны в ближайшие месяцы", — считает аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит газета The Wall Street Journal.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены «шестерки» выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.
Дополнительную поддержку ценам продолжают оказывать сообщения СМИ о сокращении нефтедобычи Саудовской Аравией в июле. В пятницу источники в ОПЕК сообщили агентству Рейтер, что страна в прошлом месяце снизила добычу нефти до 10,29 миллиона баррелей, или на 200 тысяч по сравнению с предыдущим месяцем.
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