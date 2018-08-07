550 кемеровчан получили уголь в рамках благотворительной акции

В Кемерове продолжается благотворительная акция, приуроченная к Дню шахтера.

По сообщению пресс-службы городской администрации, всего в рамках акции уголь получат 837 человек.

Бесплатный уголь получат горожане, которые не имеют льгот на приобретение топлива, люди пожилого возраста с пенсиями, не превышающими 150% величины прожиточного минимума, малоимущие семьи с детьми, малоимущие трудоспособные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

Для проведения благотворительной акции выделено 3 348 тонн сортового угля. На доставку угля из городского бюджета пойдет 1 229 470 рублей.