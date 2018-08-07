Ещё
550 кемеровчан получили уголь в рамках благотворительной акции
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.51
$
63.74
74.50
73.85
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.19
+0.75 Золото
1211.86
–0.09 РТС
1138.57
+0.24
Динамика валют
EUR / USD
07.08
1.1577
–0.0109
24.07
1.1686
06.08
01.08
27.07

550 кемеровчан получили уголь в рамках благотворительной акции 

АиФ Кузбасс 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове продолжается благотворительная акция, приуроченная к Дню шахтера.
По сообщению пресс-службы городской администрации, всего в рамках акции уголь получат 837 человек.
Бесплатный уголь получат горожане, которые не имеют льгот на приобретение топлива, люди пожилого возраста с пенсиями, не превышающими 150% величины прожиточного минимума, малоимущие семьи с детьми, малоимущие трудоспособные граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Для проведения благотворительной акции выделено 3 348 тонн сортового угля. На доставку угля из городского бюджета пойдет 1 229 470 рублей.
АиФ Кузбасс: последние новости
На улицах Рутгерса и Милицейская идет ремонт дорожного полотна Жители Кемеровской области смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ Кемеровчанин выплатил за отца крупный долг, чтобы не лишиться автомобиля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Адские» санкции: у России отнимают деньги76
США готовят удар по российским госбанкам271
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США587
Рубль упадет до осени146
В России резко подорожает колбаса115
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение