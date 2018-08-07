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Грузооборот ВМТП за семь месяцев 2018 превысил годовые показатели 2016 года
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Грузооборот ВМТП за семь месяцев 2018 превысил годовые показатели 2016 года 

Prim.News 3 часа назад
Фото: Prim.News
В 2018 году планируется установить новый рекорд.
Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) за 7 месяцев 2018 года обработал более 5,8 млн тонн грузов различной номенклатуры, что уже превышает объем перевалки за полный 2016 год, а также на 40% превосходит уровень 7 месяцев 2017 года, сообщает пресс-служба Владивостокского морского торгового порта.
Наибольший рост за 7 месяцев 2018 года в структуре грузопотока ВМТП продемонстрировали черные металлы, автомобили, спецтехника и контейнеры. Так, объем генеральных грузов, обработанных в ВМТП, увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 1,67 до 2,94 млн тонн, в том числе черных металлов — с 0,78 млн тонн до 1,89 млн тонн (рост в 2,4 раза). Объем переваленных контейнерных грузов вырос на 16%, с 253 тыс. TEU до 294 тыс. TEU, а автомобилей и спецтехники — на 83%, с 18 тыс. ед. до 33 тыс. ед.
В 2016 году ВМТП перевалил 5,6 млн тонн, в 2017 году обработал рекордные 7,5 млн тонн, а по итогам 2018 года планирует установить новый рекорд — около 10 млн тонн.
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