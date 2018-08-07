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Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты
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Производители предупредили о росте цен на колбасу и полуфабрикаты 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Переработчики мяса заявили о резком росте цен на сырье, что в дальнейшем может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов, сообщает газета
"Ведомости". О резком повышении закупочных цен на сырье изданию сообщили, в частности, компании «Останкино», «Дымов», «Продо».
Летом спрос на свинину, являющуюся основным сырьем мясопереработки, традиционно повышается, пояснил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Однако в этом году рост оптовых цен более заметный, чем обычно, и неконтролируемый, отметила исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина.
Топ-менеджер крупного мясокомбината сообщил «Ведомостям», что с января свиная лопатка выросла в цене на 53% — до 267 рублей за килограмм. В 2017-м цена за тот же период выросла всего на 17%, напомнил он. С января на 23% выросла и цена свиных полутуш, свиной окорок без кости подорожал на 30%.
По данным газеты, с 16 июля по 3 августа свинина стоит на 20% больше, индюшатина с 15 мая по 3 августа выросла в цене на 40%, куриное мясо — на 25%, говядина с декабря 2017-го подорожала на 15%. Кроме того, выросли сроки ожидания поставок мяса.
По словам представителя компании «Мираторг», спрос на свинину растет из-за теплой погоды и корректировки цен. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев пояснил, что цена на мясо птицы повышается из-за роста стоимости кормов и запрета на импорт из Бразилии.
В свою очередь председатель совета директоров «Останкино» Михаил Попов отметил, что из-за запрета импорта на рынке возник дефицит, а цены на сырье поднялись до исторического максимума.
По словам гендиректора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, на цены также оказывают влияние вспышки африканской чумы свиней и жаркая погода в центральной части России.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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